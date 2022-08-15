Противники потеряли авиационную ракету, отметили в ВСУ.

Сегодня, 15 августа, на Запорожском направлении уничтожены два вражеских "Орлана-10" и авиационная ракета.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Кроме вертолета Ка-52, о котором мы сообщали утром, в течение суток, 15 августа, зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационная ракета "воздух-поверхность" Х-59", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 15 августа, в Донецкой области подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил был уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск. Это уже третий Ка-52 оккупантов, сбитый Силами обороны за двое суток.

РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Потери России в Украине на сегодня уже составляют 43 750 человек. Кроме того, уничтожены 787 вражеских беспилотников.

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