Это уже третий Ка-52 оккупантов, сбитый Воздушными Силами за последние двое суток.

15 августа, в Донецкой области, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.

Об этом информируют в Командовании Воздушных Сил.

Отмечается, что это уже третий Ка-52 оккупантов, Воздушными Силами за последние двое суток. Вчера сообщалось, что группировка войск "Хортица" за уикенд уничтожила сразу два российских "Аллигатора".

Также в Воздушных Силах опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как вражеский вертолет задымился и начал опускаться.

По состоянию на 15 августа ВСУ уничтожили 195 вражеских вертолетов

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 233 самолета, 136 средств ПВО и почти 800 БПЛА противника.

В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 43 750 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 200 российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: