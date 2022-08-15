15 августа, в Донецкой области, подразделением зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожен очередной вертолет Ка-52 российских оккупационных войск.
Об этом информируют в Командовании Воздушных Сил.
Отмечается, что это уже третий Ка-52 оккупантов, Воздушными Силами за последние двое суток. Вчера сообщалось, что группировка войск "Хортица" за уикенд уничтожила сразу два российских "Аллигатора".
Также в Воздушных Силах опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как вражеский вертолет задымился и начал опускаться.
По состоянию на 15 августа ВСУ уничтожили 195 вражеских вертолетов
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также ВСУ ликвидировали 233 самолета, 136 средств ПВО и почти 800 БПЛА противника.
В то же время общее количество уничтоженных рашистов достигло отметки 43 750 человек. За минувшие сутки было утилизировано еще 200 российских оккупантов.