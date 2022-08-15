Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Украинские воины ликвидировали еще 200 российских оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 августа ориентировочно составляют около 43750 (+200) человек.

Также уничтожено: танков ‒ 1876 (+12) единиц, боевых бронированных машин ‒ 4141 (+15) единицу, артиллерийских систем – 985 (+5) единиц, РСЗО - 261 (+0) единицу, средства ПВО - 136 (+0) единиц, самолетов – 233 (+0) единицы, вертолетов – 195 (+1) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня - 787 (+3), крылатые ракеты - 187 (+0), корабли/катера - 15 (+0) единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 3044 (+5) единицы, специальная техника - 92 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Как сообщал УНИАН, на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях украинские военные подавили вражеские штурмы и заставили противника отойти.

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