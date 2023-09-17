Также уничтожены шесть артиллерийских систем и минометов, один СПГ, 11 БпЛА, две единицы автомобильной техники и три единицы специальной техники врага.

На Таврическом направлении в течение суток ликвидированы 70 российских оккупантов и еще 140 ранены, уничтожено 23 единицы вражеской техники. Об этом сообщил в Facebook объединен пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 11 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Северного, Равнополя Донецкой области и Новодаровки Запорожской области завершились для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях силы обороны удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 978 огневых задач.

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В пресс-центре проинформировали, что общие потери врага составили 204 человека: безвозвратные - 70, раненые - 130, плен - 4.

"Уничтожено 23 единицы военной техники противника. В частности, шесть артиллерийских систем и минометов, один СПГ, 11 БпЛА, две единицы автомобильной техники и три единицы специальной техники. Также уничтожен один склад боеприпасов врага", - говорится также в сообщении.

Потери оккупантов в войне

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 17 сентября, составили около 272 тыс. 320 человек.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 530 российских захватчиков. Также были уничтожены четыре вражеских танка, четыре боевые бронированные машины, 15 артиллерийских систем, две РСЗО, два средства ПВО, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня.

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