Также уничтожено 15 артиллерийских систем, 4 танка и 4 боевые бронированные машины.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 530 российских захватчиков, общее количество потерь противника с начала полномасштабного вторжения составляет около 272 тысяч 320 человек, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также Силы обороны продолжают ударными темпами уничтожать вражескую технику.

Так, с начала полномасштабной войны уничтожено 4620 танков врага (+4 за минувшие сутки), 8828 боевых бронированных машин (+4 за сутки), 6003 артиллерийские системы (+15), 776 реактивных систем залпового огня (+2), 523 средства ПВО (+2), 4742 БПЛА оперативно-тактического уровня (+4), 8537 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+12), и 896 единиц специальной техники (+5).

Видео дня

Не изменилось количество уничтоженных самолетов – 315, вертолетов ‒ 316, крылатых ракет ‒ 1455, кораблей/катеров - 20, подводных лодок - 1.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за сутки отбили 13 атак российских захватчиков в районе Клещиевки Донецкой области. По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и бахмутском направлениях, оттеснили противника с занимаемых позиций в районе Клещиевки.

Аналитики Института изучения войны отметили, что украинское продвижение на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать предпочтение российской обороне там и передислоцировать элитные формирования от российской обороны возле Бахмута.

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