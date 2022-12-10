Уточняются сведения о количестве ликвидированных противников, отметили в Генштабе.

На временно захваченной территории Запорожской области Силы обороны Украины ранили до 150 российских оккупантов.

Подтверждено поражение района сосредоточения врагов на оккупированной территории региона, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Информация о количестве ликвидированных оккупантов уточняется.

Видео дня

"Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - что надо знать

Врагу удалось захватить часть Запорожской области, в том числе город Мелитополь.

Армия Украины активно противостоит противнику. В начале декабря мэр Мелитополя Иван Федоров говорил, что на Запорожском направлении за неделю наши защитники ликвидировали не менее 20 вражеских военных баз, уничтожено 1 200 захватчиков.

Стоит отметить, что по состоянию на 10 декабря общие потери РФ в Украине составляют около 93 тыс. 760 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: