Сейчас Силы обороны продвигаются по нескольким направлениям.

Силы обороны Украины продолжают наступление по нескольким направлениям. С 1 ноября 2022 года украинские военные освободили около 5 тысяч кв. км и примерно 200 населенных пунктов на юге страны.

Как сообщила в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сейчас Силы обороны продвигаются по нескольким направлениям.

"Это можно говорить относительно Харьковской области, Луганской и юга. За ноябрь на юге освобождено около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов", – подчеркнула Маляр.

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По словам замглавы Минобороны, враг продолжает наносить удары по освобожденным населенным пунктам. Она подчеркнула, что самые ожесточенные бои проходят в Донецкой области. Там ежедневно происходит по несколько десятков атак врага.

"В то же время, ВСУ очень уверенно обороняют границы. То есть враг не продвигается ни на один сантиметр. Да, там ожесточенные страшные бои, цена очень высокая, но враг не продвигается", – отметила Маляр.

Освобождение юга Украины

В ходе контрнаступления украинские военные почти полностью освободили Николаевскую область от российских оккупантов. Сейчас под контролем захватчиков остается лишь территория Кинбурнской косы.

Кроме того, был деоккупирован Херсон и вся правобережная часть Херсонщины. Украинские войска зашли в Херсон 11 ноября 2022 года.

В то же время Reuters пишет, что россияне перешли к обороне на поле боя после потери правобережья Херсонской области. Собеседник издания прогнозирует, что ситуация на поле боя в следующем году будет в целом статичной.

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