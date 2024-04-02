Сообщается, что бойцы лишили россиян танков, БМП и тяжелого вооружения.

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) за март 2024 нанесла российским войскам потери почти в три тысячи оккупантов.

"В течение марта бойцы Третьей штурмовой непрерывно уничтожали, жгли технику и стирали силы россиян о прочную оборону наших подразделений", - говорится в сообщении бригады.

По информации 3 ОШБр, месяц боев под Авдеевкой стоил России потерь, которые по количеству уже равны полноценной бригаде ВС: "200-х" - 1033 оккупанта, "300-х" - 1796 оккупантов.

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"Наши бойцы лишили противника батальонного КСП, многочисленной техники, танков, БМП и тяжелого вооружения. Из РЭБ посадили несколько сотен дронов FPV и уничтожили новейшие вражеские БПЛА", - добавили в бригаде.

Потери России в Украине - результат Третьей штурмовой

Потери России в Украине - новости

Как писал УНИАН, в Генштабе сообщили, что с начала широкомасштабного вторжения потери России в Украине составляют более 443 тысячи человек личного состава.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины побили рекорд по уничтожению российского автотранспорта в марте, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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