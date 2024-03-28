Оккупанты пытаются наступать на Семеновку.

Российские захватчики пытаются прорваться к Семеновке, расположенной к западу от Авдеевки, но пока им это не удается.

Об этом сказал заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин в эфире информационного марафона. Военный отметил, что ситуация на Авдеевском направлении продолжает считаться сложной.

"В первую очередь, сложной она остается за счет того, что у россиян остается возможность проводить замену на более новые и свежие подразделения. То есть, вводить в бой свежие и новые пополнения бригад", - сказал Жорин.

При этом, украинским Силам обороны удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.

"Но, эта возможность использовать собственные ресурсы - возможность наличия собственных ресурсов, личного состава и техники, создает условия, при которых врагу удается до сих пор воплощать попытки и попытки по продвижению вперед, в основном в районе населенного пункта Семеновка", - сказал Жорин.

По его словам, российские захватчики понесли сумасшедшие потери в Орловке.

"Орловка им далась ценой нескольких подразделений. Сейчас у них, очевидно, сконцентрировано внимание в районе населенного пункта Семеновка. Они пытаются туда ворваться, пытаются где-то нащупать слабое место в нашей обороне, однако, на данный момент, успеха в этом, они не имеют. Также они и не забывают ежедневно пробовать штурмовать Бердичи", - сказал Жорин.

Отдельно он акцентировал, что почти ежедневно оккупанты использовали на фронте китайские машины, которые похожи на нечто среднее между багги и гольфкарами. Эти транспортные средства служат оккупантам как дешевая альтернатива в технике. Силам обороны Украины удается уничтожать и сжигать много таких транспортных средств с помощью FPV-дронов.

В то же время в последние дни враг вернулся к использованию бронированной техники, и в основном, танков.

"Однако, в полосе ответственности нашей бригады, я так подозреваю, что мы все их уже сожгли. Потому что в последние дни, где-то, наверное, 4-5 дней, враг пытается кататься на танках как на такси. То есть, непосредственно на танках он перебрасывает штурмовую пехоту к переднему краю. Три в одну сторону, один возвращается обратно. Потому что, как правило, с помощью артиллерии или дронов, мы их уничтожаем", - сказал Жорин.

Россия заняла два населенных пункта возле Авдеевки

Ранее эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечал, что российские оккупационные войска заняли села Тоненькое и Орловка в районе Авдеевки Донецкой области.

Они расположены примерно в 5 км к западу от Авдеевки. "Этот пояс, который должен был быть обустроен как пояс обороны, упал под ударами российской армии", - отмечал Рёпке.

Аналитик утверждал, что сейчас на Авдеевском направлении продолжаются бои за Бердичи.

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