Противник потерял, в частности, еще почти 30 боевых бронированных машин.

Продолжается война в Украине, и за сутки количество ликвидированных российских захватчиков пересекло новую психологическую отметку - 443 тысячи противников.

Уничтожено еще 780 россиян, и теперь общие потери врага составляют 443 660 человек, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. По его данным, также ликвидированы еще десятки единиц техники РФ, в том числе 29 боевых бронированных машин, 12 танков, шесть единиц спецтехники и 31 единица автомобильной техники и автоцистерн.

Кроме того, потери оккупантов на сегодня среди вооружения таковы - "минусовано" одну крылатую ракету и 30 артиллерийских систем. Еще ликвидировано 22 вражеских дрона оперативно-тактического уровня.

Видео дня

В центре внимания война Украина - Россия - последние новости

Россияне уже длительное время пытаются наступать на ряде направлений в Украине, в том числе на Авдеевском и Новопавловском, и получают от Сил обороны украинского государства достойный отпор. Российская сторона несет значительные потери. Стоит отметить, что потери РФ на 1 апреля 2024 года составляли примерно 442 880 оккупантов.

Военный эксперт Алексей Мельник говорил, что противники вряд ли способны перейти в масштабное наступление по всей линии фронта, но могут осуществить на одном из направлений попытку прорыва.

Вас также могут заинтересовать новости: