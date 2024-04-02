Эксперт рассказал, чем данный показатель объясняется.

Силы обороны Украины побили рекорд по уничтожению российского автотранспорта, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Мимо нас как-то прошел не просто рекорд, или абсолютный рекорд, а прямо-таки гиперрекорд по количеству уничтоженного вражеского автотранспорта на протяжении марта. 1 546 единиц", - отметил он.

При этом эксперт рассказал, чем данный показатель объясняется:

Видео дня

"Тем, что не бронированный автомобильный транспорт гражданского типа все чаще и массово применяют не по назначению - в тылу, а в ходе штурмовых действий по линии боевого соприкосновения. Нехватка танков, ББМ, бронеавтомобилей для регулярных, системных штурмов позиций Сил обороны Украины компенсируется транспортом вообще без брони".

В связи с этим рост потерь данной компоненты "просто феноменальный", отметил Коваленко.

Потери России в Украине на 2 апреля - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на 2 апреля предварительно составляют более 443 тысячи человек личного состава. За последние сутки ВСУ уничтожили еще 780 россиян.

Также ликвидированы еще десятки единиц техники РФ, в том числе 29 боевых бронированных машин, 12 танков, шесть единиц спецтехники и 31 единица автомобильной техники и автоцистерн.

Вас также могут заинтересовать новости: