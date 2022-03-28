Российские оккупанты совершили массированный авианалет с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета.

За сутки уничтожено четыре самолета, вертолет, два беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что утром 27 марта на Харьковщине был сбит самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-34, а на Киевщине - вертолет и БпЛА оккупантов.

"Обострение обстановки началось ближе к 22 часам - по всей стране заревели воздушные тревоги! Массированный авианалет российские оккупанты совершили с севера Киевской области, где потеряли сразу три самолета", - говорится в заметке.

По ряду объектов инфраструктуры Украины оккупанты нанесли удары крылатыми ракетами, две - сбиты противовоздушной обороной.

"По наземным целям продолжает работать авиация Воздушных сил, которая осуществила несколько авианалетов на вражеские войска под прикрытием истребителей", - говорится в сообщении.

Так, всего за сутки 27 марта воздушные силы уничтожили четыре самолета, вертолет, два беспилотных летательных аппарата и две крылатые ракеты оккупантов.

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