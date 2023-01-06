Информация о ликвидированных уточняется.

Вследствие поражения пункта дислокации оккупантов в селе Гавриловка Вторая Херсонской области ранены по меньшей мере 100 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00. "Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется", - говорится в сообщении.

Также Генштаб отмечает, что украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов, а результаты поражения врага уточняются.

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Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, российская армия в новогоднюю ночь оставила Херсон и прилегающие населенные пункты без света.

2 января захватчики обстреляли из танка центр Берислава, пострадали пять человек.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что битва за юг Украины продолжается, а за обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ.

Только за сутки оккупанты 58 раз открыли огонь по Херсонской области, вследствие этого шесть человек погибли.

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