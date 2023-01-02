Обстрел велся с противоположного берега Днепра – из оккупированной Каховки.

Россияне обстреляли из танка центр города Берислав на правом берегу Днепра в Херсонской области. Пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Сегодня утром россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки", – написал он в своем Телеграм.

По данным властей, в результате этого обстрела ранения получили пять человек. Причем трое – в тяжелом состоянии; их планируют эвакуировать в Херсон для предоставления необходимой медицинской помощи.

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Обстрелы Херсонской области

После освобождения Херсона и всего правобережья Херсонской области в ноябре россияне несколько дней воздерживались от обстрелов этой территории. Однако вскоре освобожденные районы начали обстреливать даже интенсивнее, чем другие прифронтовые районы.

Самый массированный обстрел Херсона состоялся в сочельник Рождества 24 декабря. Тогда при обстреле центральной части города погибли 10 человек, 68 получили ранения.

Также обстрелы освобожденной территории Херсонщины россияне активизировали в канун Нового года. В целом нанесено около 40 ударов.

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