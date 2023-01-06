Враг бил по мирным населенным пунктам из танков, артиллерии и минометов.

За минувшие сутки российские захватчики 58 раз открыли огонь по Херсонской области, шесть граждан погибли.

В результате вражеских обстрелов пострадали четыре человека, об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

"Российские оккупанты 58 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области обстреляли из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - сообщил председатель ОВА.

Видео дня

Армия РФ атаковала 14 раз город Херсон - под вражеским огнем оказались жилые кварталы. Вражеские снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погибли 6 человек, 4 жителя Херсонской области получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших - 12-летний мальчик. Его россияне убили вместе с мамой и папой в собственном доме, когда обстреляли Берислав", - сообщил Янушевич.

Ситуация в Херсонской области - сейчас это надо знать

Россияне уже не раз обстреливали Херсонскую область из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

5 января стало известно, что в результате вражеского обстрела населенных пунктов Чернобаевка и Камышаны пострадали четыре человека.

Позже сообщалось, что в Херсоне враг попал в дом, который находится в центре города, погиб 20-летний парень.

Вас также могут заинтересовать новости: