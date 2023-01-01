Без электроснабжения – центр Херсона, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села.

В новогоднюю ночь российские оккупанты обстреляли Херсонщину. Захватчики оставили Херсон и населенные пункты, расположенные рядом с городом, без света.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сегодня после полуночи в своем Telegram, оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры.

"Рашисты попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения – центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села", – отметил он.

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По словам Янушевича, в ближайшее время энергетики приступят к ремонтным работам, чтобы как можно быстрее вернуть херсонцам свет.

Атаки РФ по Украине в новогоднюю ночь

Вечером 31 декабря, за считанные часы до Нового года, Россия атаковала юг Украины дронами-камикадзе. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о залете двух групп вражеских БПЛА.

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона. Также были слышны звуки взрывов в Киеве.

Позже стало известно, что в столице работает ПВО. Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах столицы. В одном из районов Киева обломками уничтоженной ракеты было повреждено авто.

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