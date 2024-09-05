Министерство обороны Беларуси знало о пролете российской ракеты "Кинжал" в воздушном пространстве страны, считает Азаров.

Российские удары по Львову аэробаллистической ракетой "Кинжал" осуществлялись через воздушное пространство Беларуси. Об этом руководитель организации "ByPol", объединяющей бывших беларуских силовиков, Александр Азаров сообщил в эфире телеканала "Киев24".

Азаров сказал, что запущенная россиянами аэробаллистическая ракета "Кинжал" летела в сторону Львова через территорию Беларуси.

По его мнению, министерство обороны Беларуси было предупреждено о пролете "Кинжала", чтобы его не сбивать.

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"Почему по территории Беларуси пролетали? Я думаю для того, чтобы уменьшить опасность его сбивания по территории Украины. Когда он летит по территории Беларуси, его украинцы не будут сбивать. И если беларусы предупреждены - они тоже не будут сбивать. И соответственно, велика вероятность, что он попадет в цель, куда был отправлен. Поэтому он летел через территорию Беларуси", - подчеркнул Азаров.

Он согласился, что РФ осуществляет поиск новых путей для террористических атак против Украины.

Российские удары по Украине - роль Беларуси

4 сентября аналитики мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн" отмечали, что в ночь комбинированной атаки россиян на Украину над территорией Беларуси пролетел "Кинжал", который ударил по Львову и убил семерых гражданских украинцев. Режим Александра Лукашенко позволяет российским ракетам пролетать через воздушное пространство республики.

4 сентября россияне ракетами атаковали жилой квартал Львова, в результате чего погибли 7 человек, еще более 70 - ранены. Среди погибших были дети.

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