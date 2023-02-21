Михаил Покитко отметил, что с должной подготовкой ситуация имела бы другое развитие.

Родные погибшего на фронте жителя Тернополя Богдана Покитко намерена требовать наказания для ответственных за его подготовку. Мужчину до сих пор не похоронили.

"Каким образом Богдана пригласили в бус (в котором собирали мужчин на улице представители ТЦК – УНИАН), насильно или нет – этого я не знаю. Насколько я понял, его отвезли в военкомат, где он прошел медкомиссию и после этого ему вручили повестку", - рассказал брат погибшего, военнослужащий Михаил Покитко в комментарии ТСН.

По его словам, после повестки погибшего направили в роту охраны, а уже 13 февраля он прибыл в Донецкую область, а 15 февраля он оказался на "нулевых" позициях.

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"Если человека без подготовки отправили "на ноль", то подвергли опасности не только его, но и, возможно, жизнь его побратимов. Я это критикую. Как пушечное мясо отправили человека. Отсюда, из Тернопольского РТЦК, брата отправили в воскресенье, 12 февраля вечером, утром 13 февраля, в понедельник, он прибыл в Донецкую область.14 февраля его перевезли с одной точки на другую, а 15 февраля его, скорее всего, отправили на нулевые позиции. То есть 3-4 дня он был в Донецкой области, а на нулевых позициях он был один день", - рассказал брат погибшего.

Он указал, что родные Богдана хотя найти виновного. Михаил считает, что если бы его брата не отправили на боевое задание без подготовки, то развитие событий могло бы другим. При этом он рассказал, что тело Богдана до сих пор не привезли, поэтому его похоронить не смогли.

"Был очень добрым и светлым человеком. Богдана еще не похоронили. Обещали привезти тело 20 лютого, обещают теперь 21-го. Не знаю, кому верить", - подытожил военнослужащий.

Скандал из-за гибели Богдана Покитко - что известно

Волонтер Оксана Огородник рассказала, что жителю Тернополя Богдану Покитко вручили повестку на улице и якобы отправили на фронт без подготовки. В свою очередь мэр города Сергей Надал заявил, что займется выяснением обстоятельств гибели мобилизованного.

20 февраля Тернопольский территориальный центр комплектования и социальной поддержки пообещал провести служебную проверку в связи со смертью Покитко.

В этот же день представитель Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона Юлия Шевченко рассказала, что в связи с гибелью мобилизованного начали уголовное дело.

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