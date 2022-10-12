Армения не обнаружила угроз в грузе, который фигурирует в "деле" о взрыве на мосту.

Федеральная служба безопасности РФ утверждает, что взрыв на Крымском мосту произошел из-за начиненного взрывчаткой грузовика, который под фиктивными документами, в частности, через Армению и Грузию попал на "российскую территорию" - грузинская и армянская стороны уже отреагировали на такие обвинения.

Ни один грузовик с взрывчатыми веществами не пересек таможенную границу Грузии, заявил заместитель министра финансов страны Георгий Какауридзе.

"…Если кто-то будет утверждать, что грузовик все же пересек госграницу, то начнется расследование, и виновные будут привлечены к ответственности", - сказа чиновник.

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Таможенная служба Армении выполнила все необходимые процедуры и не нашла угроз в грузе, который фигурирует в "деле" о взрыве на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал "Медуза - LIVE", ссылаясь на специальное заявление Комитет госдоходов страны.

Взрыв на Крымском мосту - самые важные новости

Утром 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста был сильный пожар - загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Российские силовики заявили, что Крымский мост был поврежден в результате подорыва грузового авто.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв на мосту "терактом" и заявил, что к его осуществлению причастны спецслужбы Украины.

В ФСБ РФ утверждают, что начиненная взрывчаткой машина из порта Одессы через Грузию, Армению и Болгарию попала в Крым.

В российской спецслужбе обвинили в организации взрыва руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ГУР назвали такие обвинения ФСБ РФ "чушью".

Справка УНИАН. Россия захватила украинский Крым в 2014 году. Незаконную аннексию Крыма осудил почти весь мир.

Позже Россия построила транспортный переход через Керченский пролив - автомобильный и железнодорожный мосты, которые соединяют Керченский и Таманский полуостровы.

Автомобильный мост оккупанты открыли 15 мая 2018 года, а железнодорожный начал полноценно работать летом 2020-го.

Из-за РФ курортный Крым превратился в военную базу.

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