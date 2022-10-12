В Главном управлении разведки МОУ обвинения ФСБ в причастности ко взрывам на Крымском мосту руководителя ГУР Кирилла Буданова назвали "чушью".
Об этом заявил Суспильному представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.
"Вся деятельность ФСБ и Следственного комитета РФ - чушь. Это фейковые структуры, которые обслуживают режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - ответил Юсов.Видео дня
Накануне российская ФСБ назвала организатором взрывов на Крымском мосту руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова. Взрывчатку якобы перевозили через Болгарию, Грузию и Армению, привлекая к этому иностранцев.
Взрывы на Крымском мосту - что известно
Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.
Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.
Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.
Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.
Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.
По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.
Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.