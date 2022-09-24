Российские захватчики открывали огонь по четырем громадам области.

В Сумской области за прошлые сутки зафиксировано почти 140 "прилетов" в результате применения российскими оккупантами различных видов вооружения.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"На приграничные области зафиксировано почти 140 "прилетов" со стороны России. Краснопольская громада: почти в 10 утра по окраине Краснополья враг бил из САУ − 4 "прилета". С 11 утра по территории громады осуществлен минометный обстрел − 28 "прилетов", а за ним еще били с артиллерии − 14 "прилетов", - отметил он.

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По словам Живицкого, продолжился обстрел громады и после обеда, били из РСЗО - 12 "прилетов" и артобстрел из САУ - еще 11.

"Белопольская громада: с 10.00 били с САУ − 7 "прилетов", а также минометный обстрел − 8 "прилетов". Около полудня минометный обстрел громады продолжился − 10 "прилетов". А около 13.00 по территории громады из БПЛА сброшено одно взрывное устройство (типа ВОГ-17). Середино-Будская громада: с 13:30 по окраине Середина-Буды россияне били из САУ (9 "прилетов"), минометов (3 "прилета"), пулеметов (5 пулеметных очередей). В результате была повреждена линия электропередач. Около 3000 абонентов не имеют электроснабжения, работы ведутся", - сообщил глава ОВА.

Кроме того, как добавил Живицкий, в Юнакивской громаде области после 14 часов был обстрел из САУ − 30 "прилетов".

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

18 сентября российские войска за сутки дважды обстреляли Сумскую область, погиб мужчина и около сотни животных на местной ферме.

22 сентября в 10 громадах на территории Сумской области было зафиксировано около 130 "прилетов", ранены четыре человека.

"Враг совершил 11 обстрелов 10 приграничных громад. Зафиксировано около 130 прилетов. Под огнем оказались 10 громад: Шалыгинская, Великописаревская, Белопольськая, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Хотинская, Юнакиевская, Середино-Будская и Миропольская", - сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.