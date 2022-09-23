По словам Владислав Селезнева, речь идет о гораздо меньших цифровых указателях.

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что в РФ не смогут мобилизовать 300 тыс. человек, не говоря уже о большем количестве для пополнения своего войска в войне в Украине.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Если посмотреть на работу комиссариатов вооруженных сил РФ, то она несколько хромает. Мы видим, что из года в год те же военкоматы не выполняют плановые показатели по призыву на срочную военную службу. Причем не выполняют очень существенно. В процентах от 15 до 20% некоплект русского войска именно во время проведения плановых призывов на сроковую службу", - отметил он.

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По словам Селезнева, у него нет уверенности, что таким составом сил и средств и при наличии именно такой системы мобилизации россияне смогут в кратчайшие сроки призвать в достаточном количестве личный состав для войны в Украине.

"Я даже не говорю, что они смогут призвать и заявленные 300 тыс. Речь будет идти о гораздо меньших цифровых показателях", - подчеркнул Селезнев.

Он при этом отметил, что, конечно, Украина должна ориентироваться на изменения в численном составе российских оккупантов, но в первую очередь, должна ориентироваться на увеличение боевых возможностей украинского войска.

И в этом контексте напомнил, что сейчас Украина получает от партнеров очень эффективное оружие.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

В Министерстве внутренних дел Украины прогнозируют, что во время первой волны мобилизации в России могут призвать около 40-50 тыс. резервистов, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

В британской разведке считают, что России придется решать логистические и административные проблемы, чтобы собрать 300 тыс. военнослужащих, которые вряд ли станут боеспособными в течение месяцев. Эксперты отмечают, что даже эта ограниченная мобилизация будет очень непопулярной среди части российского населения, и президент РФ Владимир Путин берет на себя значительный политический риск в надежде создать необходимую боевую мощь. Также отмечается, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

Издание "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации Путина сообщил, что засекречен пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ мобилизовать 1 млн человек.