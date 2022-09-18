Также повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки.

Российские войска за сутки дважды обстреляли Сумскую область, погиб один человек и около сотни животных на местной ферме.

Об этом своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день россияне дважды открывали огонь, всего 52 "прилета", - отметил он.

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В частности, после 16:30 российские войска из ствольной артиллерии обстреляли село Волфино в Белопольской общине - зафиксировано 6 "прилетов", а с 17:45 до 18:00 продолжили обстрел села из миномета - зафиксировано 46 "прилетов".

В результате обстрелов погиб местный житель - мужчина 1940 года рождения, а также существенно пострадала местная ферма.

"Из-за обстрелов погибло около 100 голов свиней и одна лошадь. Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ", - рассказал глава областной военной администрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сумской области свирепствовала непогода. По данным Живицкого, из-за нее погиб один человек, еще восемь получили травмы. Четверых пострадавших госпитализировали, еще четырем людям оказали помощь на месте.

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