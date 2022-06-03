Два человека получили ранения в Соледаре, еще один - в Васильевке.

В Донецкой области не утихают вражеские обстрелы. С начала суток в результате обстрелов российских оккупантов трое гражданских получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Обстрелы были в Соледаре и Васильевке. Информацию о количестве раненых и погибших в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.

"За 3 июня в результате российских обстрелов трое гражданских получили ранения: 2 в Соледаре и 1 в Васильевке. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - заявил Кириленко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Донбассе украинские военные отбили 9 атак россиян. Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, убив четырех гражданских.

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