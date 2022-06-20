Оккупанты прибегали не только к физическим, но и к психологическим пыткам.

В Николаев прибыло пятеро освобожденных из плена украинцев. Они рассказали о физических и психологических пытках, которым подвергались в течение длительного периода.

Об этом сообщили в Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Четверо мужчин провели в плену 109 дней. Все они гражданские и работали на пилораме и конюшне под Гостомелем. Россияне во время оккупации Киевщины вывезли их в Курск, а оттуда – в Севастополь.

По свидетельствам мужчин, во время плена они подвергались не только физическим пыткам, но и психологическим. В частности, их заставляли приветствовать тюремных надзирателей пионерским салютом, читать и переводить советские книжки о пионерах-героях и биографию Сталина, изучать и петь гимн РФ и целый набор русских песен: "Мы – русские, с нами Бог!", "Дядя Вова, мы с тобой" и песни Газманова.

Иногда оккупанты заставляли их петь до шести часов подряд, а если кто-то делал это плохо – били или заставляли приседать 150 раз.

Как сообщал УНИАН, ранее так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР" осудил трех пленных иностранцев, воевавших в составе ВСУ, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шоне Пиннере и Эйдене Эслине, а также гражданине Марокко Саадуне Брагіме.

В МИД Украины заявили, что пленные пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с ВСУ. Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

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