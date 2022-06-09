В МИД отметили, что такой вердикт подрывает механизмы возвращения военнопленных.

В МИД Украины отреагировали на приговор "суда" "ДНР" к смертной казни воевавших против России иностранных добровольцев.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии УП назвал такой вердикт оккупантов "никчемным".

"Т.н. "судебный процесс" над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях никчемный. Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных", - отметил Николенко.

Он заверил, что украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия ради освобождения всех защитников Украины, а также подчеркнул, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими ВСУ. На них распространяется правовой статус комбатантов и, при условии сдачи в плен, они пользуются правами военнопленных.

Напомним, оккупанты в так называемой "ДНР" засудили к смертной казни воевавших на стороне Украины иностранных добровольцев. Виновными в "наемничестве и других преступлениях" признали гражданина Марокко и двоих британцев.

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