Российско-оккупационные войска, в частности, осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

За минувшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили достигнутые договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в утренней сводке.

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Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовки оккупанты проводили инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельные выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцево. Выстрелы были провокационными, поэтому ответный огонь наши воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неукоснительно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

От начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди наших защитников нет боевых потерь и ранений.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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Автор: Алина Вишневская