Российские оккупанты все еще пытаются убедить всех, что якобы готовятся защищать Крым любой ценой. Однако на самом деле после участившихся "инцидентов" на полуострове захватчики бегут оттуда вместе с награбленным имуществом. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
По словам Чийгоза, то, какими будут настроения оккупантов в Крыму, напрямую будет зависеть от того, как будут развиваться действия на поле боя. Участившиеся удары по Крыму (и мосту через Керченский пролив в частности), уже пошатнули их веру в возможность удержать полуостров.
"Все будет зависеть от наших военных действий. Они показывают, что мы идем планомерно и очень настойчиво. Отличие Крыма от остальной оккупированной части Украины в том, что нет сухопутного коридора со стороны террориста – России. Поэтому Крымский мост … – не только символические [удары]. Это военные объекты. Мы показываем, как мы до него достаем. Но символичность его она влияет на психологическое состояние террористов-россиян, на так называемое гражданское население, которое 9 лет считало, что Крым – это место отдыха и кайфа. … На этих вот понаехавших. Они просто бегут оттуда, и уже не видят Крым [как курорт]…Сезон закончился так и не начавшись", – говорит Чийгоз.
Замглавы Меджлиса также подчеркивает, что такие удары сильно действуют на крымских коллаборантов.
"Они больше 9 лет пытались вдолбить пропагандой и своим поведением, что Крым – это навсегда Россия. Вот эти символы, они рухнули. Наши жители видят в Крыму, что все ФСБшники, СК, прокуратура, вся вот эта свора карательных органов вывезла свое (свои семьи вывозят, активы, которые можно вывезти), пытается продать, что награбила (недвижимое имущество, автомобили). Заботящиеся о своей заднице и безопасности, конечно, не поедут по суше, на временно оккупированные территории Украины. Мост тоже сейчас практически постоянно закрыт. Уже никто с деньгами в Крым не заходит. Это в свою очередь влияет на уверенность наших граждан в том, что Крым будет деоккупирован", – говорит он.
Попытки оккупанта продемонстрировать готовность бороться за полуостров не увенчаются успехом, уверен он.
"То, что они там окопы роют, пытаются завести все эти ПВО, демонстрировать месседжи какие-то, что Крым значит защищен и они будут до последней капли крови… На самом деле бандиты никогда не имели идеологию того, чтобы умереть там и защищать награбленное любой ценой. Сдавали и сдают друг друга, вы это сами видите по информационным сообщениям. Все попытки показать, что Крым настолько сильно будет сопротивляться, они не имеют шансов. И, самое главное, в это уже никто не верит", – добавляет он.
Удары по Крыму - последние новости
В течение последних недель разнообразные "инциденты" в Крыму происходят все чаще. Зафиксировано уже более 60 ударов по военной и логистической инфрастркутер россиян на Крымской полуострове, который оккупанты за годы оккупации превратили в военную базу.
В ночь на 17 июля главный символ российской оккупации украинского полуострова – мост через Керченский пролив, соединивший территорию Крыма с Россией, получил повторные (после первой атаки в октябре 2022 года) повреждения. Одна секция обвалилась.
22 июля в Октябрьском произошел был "прилет" на склад боеприпасов и нефтебазу.
24 июля был атакован склад боеприпасов в Джанкойском районе, на котором могла храниться партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс", и авиабаза оккупантов в селе Веселое.