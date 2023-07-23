22 июля Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что оккупанты на временно оккупированном острове подверглись ударам по военным складам и нефтебазе. Спутник показал кадр разрушений.

В сети появились спутниковые снимки удара ВСУ по составу БК россияне в Октябрьском во временно оккупированном Крыму.

Речь идет о "бавовне", которая произошел на объектах врага 23 июля. Соответствующие кадры показал пользователь hwtnv в Twitter.

"Подконтрольное России Октябрьское в Крыму, 22 июля. Во время атаки украинских сил взрывается склад боеприпасов. Образуются огромные клубы дыма", - говорится в сообщении.

Удар ВСУ по объектам РФ в Октябрьском - что известно

Напомним, 22 июля Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило об очередной крымской "бавовне" - речь шла об ударе по нефтебазе в Октябрьском (в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма) и складам БК РФ.

Также Управление выложило ролик с моментами пожара на железнодорожной станции "Элеваторное" в Крыму. Накануне об атаке военного аэродрома сообщал "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. Он заявлял, что Украина ударила по Красногвардейскому району, применив БПЛА.

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