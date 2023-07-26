Эту авиабазу россияне восстановили в конце прошлого года.

24 июля возле села Веселое (в 15 километрах от Джанкоя в оккупированном Крыму) раздались взрывы. Выяснилось, что в тот день был "прилет" на авиабазу оккупантов.

Как пишет "Радио Свобода", на актуальных спутниковых снимках видны следы пожара на авиабазе.

Аэродром Веселое был выведен из эксплуатации в апреле 1995 года, но, как выясняли OSINT-аналитики, российские захватчики начали там строительные работы в ноябре 2022 года с целью возобновить его работу.

Удары по Крыму - что надо знать

За годы оккупации россияне превратили Крымский полуостров в свою военную базу. Во время полномасштабной войны, развязанной Россией, на территории Крыма периодически происходят разнообразные "инциденты". Журналисты "Крым.Реалии" зафиксировали уже более 60 случаев ударов по военной и логистической структуре российской армии на полуострове.

В частности, 22 июля стало известно, что в Октябрьском произошел взрыв на складе боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что повреждена нефтебаза.

24 июля главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов пожаловался на мощную атаку беспилотными летательными аппаратами.

Тогда был атакован склад боеприпасов в Джанкойском районе, на котором могла храниться партия российских сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс". На фоне атаки захватчики временно останавливали движение по железной дороге и автомобильной трассе.

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