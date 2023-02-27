В российском плену находится больше заложников, чем в украинском.

Председатель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что практически половина тех, кто находится в российском плену – это гражданские. Как заявил он в голосовое интервью Америки, в заложниках много женщин и детей.

"Около 40% тех, кого удерживают в заложниках – гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому в принципе понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть.

Россия в своем плену имеет больше заложников, чем Украина. Важным фактором этого стал период начала полномасштабного вторжения, а также ситуация на Азовстали.

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"К сожалению, у них по количеству военнопленных больше, чем у нас. Это очень легко объяснить. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни - первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда были вынуждены все пойти на тот шаг, на который пошли", - сказал глава ГУР.

Также Буданов рассказал, есть ли такие пленные, о которых Украине неизвестно:

"Вероятнее всего кто - то таки есть, но, поверьте, 99% понятны", - добавил разведчик.

Пленные в войне России и Украины: что известно из актуального

По состоянию с 24 февраля по 8 января Украина провела 36 обменов, всего освободив из российского плена 1646 человек.

16 февраля этого года стало известно о возвращении на украинскую землю еще 100 военнопленных и одного гражданского.

Омбудсмен Украины недавно сообщил, что двое российских военных повторно попали в плен.

22 февраля умер известный защитник "Азовстали", который вышел из плена. У него не выдержало сердце.

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