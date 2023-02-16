Это свидетельствует о недоукомплектовании вражеских подразделений живой силой.

Двое российских оккупантов после обмена пленными снова попали в плен.

Как заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Мы-Украина", дважды в плен попали Александр Фоменко из Таганрога и Руслан Вальяшин.

"Они были в плену, их вернули, и они во второй раз попали в плен. Это показатель того, что даже тех, кого они возвращают, они снова отправляют на фронт. Там безумное недоокомплектование живой силой. Они всех пытаются сразу отправить на передовую", - сказал Лубинец.

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Обмен пленными: последние новости

Украинская сторона постоянно ведет переговоры с РФ по возвращению военнопленных и "взятых в заложники" гражданских. Российская сторона отказывается от обмена по принципу "всех на всех", в частности, если речь идет о защитниках Мариуполя.

В ГУР рассказывали, что Россия периодически срывает уже согласованы раунды обмена пленными, чтобы психологически давить на украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Последний обмен пленными состоялся 4 февраля, тогда из русского плена вернулись 116 украинцев.

4 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в целом с начала полномасштабной войны из вражеского плена удалось освободить более 1 тыс. 760 украинцев.

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