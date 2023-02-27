Также из Северной Кореи еще ничего оккупантам не поступало.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов поделился информацией о том, поставляет ли Китай оружие Российской Федерации. Как заявил он в интервью Голосу Америки, Пекин не согласен на военную помощь Москвы.

"Я не разделяю такое мнение, что Китай может поставлять оружие России. По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России... Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", - заявил Буданов.

Журналистка во время интервью отметила, что американская разведка имеет данные о поставках оружия Китаем в Россию. Буданов и на это нашел ответ:

Видео дня

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнение, при всем уважении, отдельных людей, а лишь на факты. Фактов таких я не вижу", - ответил он.

Кроме этого Буданов отметил, что информация о поставках оружия из Северной Кореи не соответствует действительности.

"Если вас интересуют другие страны, фактически почти единственной страной, которая на самом деле передает более или менее серьезные вооружения, является Иран. Это тоже ничего нового я вам не скажу. Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И нет ни одного случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, которое пришло из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано. Возможно еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие - то другие, как говорится, потребности", - сказал председатель ГУР.

Российская Федерация пытается закупить оружие по всему миру, ища каналы для обхода запретов. В том числе Москва обращается к азиатским странам за помощью, а вот Сербия отказалась работать с Россией в этом русле.

"Ну а, скажем так, другие страны – Россия просто пытается приобрести где угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", - добавил Буданов.

Союзничество Китая и России

В США заявили, что Китай ведет двойную игру по войне в Украине. Пекин пытается показать себя миротворцем, но вне камер действует в противоположном направлении.

Ранее стало известно о том, что Китай поставлял России нелетальную помощь. Кроме этого Пекин рассматривает помощь РФ и в виде тяжелой техники.

Президент США Джо Байден заявил, что помощь России в войне против Украины будет иметь экономические последствия для любого государства, кто решится подать руку Кремлю.

Одновременно в ЦРУ заявили о встревоженность головы КНР неудачами России в Украине. Также Си Цзиньпиня удивила сплоченность США и Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: