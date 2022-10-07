Уже известно о фактах, когда украинских детей незаконно усыновляют в России.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий работает над возвращением 32 незаконно депортированных в Россию детей, чьи родители находятся в Украине.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. По состоянию на сегодня у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей", - сказала она.

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Кроме того, Верещук рассказала, что есть факты, когда депортированных в Россию украинских детей незаконно усыновляют.

"Такие родители будут привлекаться к уголовной ответственности за незаконное усыновление украинских детей", - добавила она.

РФ похищает детей из Украины: что известно

Еще в апреле оккупанты передали 27 сирот в семьи россиян в Подмосковье. 1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Минреинтеграции сообщили о возвращение в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка. По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения РФ вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев. Европарламент 15 сентября осудил депортацию Россией гражданских лиц из Украины и незаконное усыновление украинских детей.

2 октября стало известно, что оккупанты вывезли в Московскую область еще 76 детей-сирот из Луганской области. Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что рашисты планируют и в дальнейшем вывозить детей на "оздоровление".

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