В то же время российские оккупанты пытаются контратаковать, чтобы восстановить утраченные позиции.

Вооруженные силы Украины с 1 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

"На Херсонском направлении противник за счет резервов пытается контратаковать, чтобы сдержать наступление наших войск и восстановить утраченные позиции. С 1 октября 29 населенных пунктов взяты под контроль", - подчеркнул Громов.

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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