Детей распределили среди десяти семей в Апрелевке.

Оккупационные войска РФ передали 27 похищенных детей-сирот из Украины в российские семьи в Подмосковье.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Из СМИ агрессора стало известно о фактах незаконного вывоза в подмосковную Апрелевку 27 детей-сирот. Их передали под временную опеку в десять местных семей", - рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что сейчас отсутствует информация, имеют ли такие дети статус сирот или лишенных родительской опеки и имеют ли дети родственников, желающих их забрать в свою семью.

"Неизвестны условия пребывания детей, их состояние здоровья, учитывалось ли мнение детей при устройстве их в такие семьи", - подчеркнула она.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты вывезли из Мариуполя до 5 тысяч детей. По словам Владимира Зеленского, неизвестно, где находятся эти дети, в каких условиях они живут.

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