Российские войска провели серию безуспешных наземных атак.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты смогли захватить только юго-восточную окраину поселка Пески Донецкой области.

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

Российские войска провели серию безуспешных наземных атак, пытаясь прорвать линию обороны Украины в районе Авдеевка – Донецк.

Оккупанты также попытались продвинуться к западу от своих позиций у Александровки в сторону Марьинки, примерно в 5 км к западу от Петровского района Донецка.

Украинская сторона опровергла заявления России о том, что российские войска полностью контролируют Пески.

Как отмечают в ISW, кадры оккупантов с геолокацией указывают на то, что российские войска, вероятно, контролируют только юго-восточную окраину Песков.

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 6 августа 2022 года российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях Спартак - Авдеевка, Веселое - Пески и еще целого ряда населенных пунктов, но украинские воины нанесли им значительные потери и отбросили назад.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Сохранялась угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы неподалеку Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты, что на Сумщине.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и еще 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение со ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Долгеньке, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Ридне, Дибровное, Грушуваха, Богородичное и Маяк.

Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, успеха не имели, отошли.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спирного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка - Бахмутское, Покровское - Соледар, Покровское - Бахмут, Владимировка - Яковлевка, Возрождение - Вершина, Покровское - Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских воинов и отошел.

На Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песков, Нетайлового, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песков и Марьинки.

Наступательными действиями российские захватчики пытались прорвать оборону наших войск в направлениях Спартак - Авдеевка, Веселое - Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Александровка - Марьинка, Кирилловка - Павловка и Пречистовка - Новомайорское. Украинские воины нанесли врагу значительные потери и отбросили назад.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник осуществлял обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Железнодорожного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Свободное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Южнобугском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии соприкосновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку Андреевки; активно вели воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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