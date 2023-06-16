На Марьинском направлении украинские войска отбили все вражеские атаки в районах трех населенных пунктов.

Российские оккупанты в течение суток пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях, но потерпели неудачу.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что враг и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло более 30 боевых столкновений.

"На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Стельмаховки Луганской области и выемки, Веселого и Раздолевки Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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Оккупанты нанесли авиационный удар в районах Райгородки и Макеевки Луганской области и Свято-Покровского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись девять населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

"На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки", - заявили в Генштабе.

Захватчики нанесли авиационные удары недалеко от Белой горы, Северного и Майорска Донецкой области. Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел", - говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы Донецкой области. Они также совершили обстрелы восьми населенных пунктов Донецкой области, среди которых, в частности Угледар.

На Авдеевском направлении захватчики нанесли авиаудары в районе Авдеевки и совершили артиллерийские обстрелы районов 14 населенных пунктов Донецкой области.

"На Марьинском направлении украинские войска отбили все атаки противника в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки", - сообщили в Генштабе.

В то же время оккупанты нанесли авиаудары возле Новомихайловки, Великой Новоселки, Малиновки, Малой Токмачки и Благодатного Донецкой области. Из артиллерии они обстреляли еще шесть населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары по Янжуловке, Галагановке и Архиповке Черниговской области. Кроме того, враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы 23 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар в районах Веселого и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись еще шесть населенных пунктов на Харьковщине и Луганщине.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях враг продолжает вести оборонительные действия. Он нанес авиационный удар управляемыми авиационными бомбами в районе Казацкого Херсонской области, а также совершил артиллерийские обстрелы 31 населенного пункта Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 16 июня, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Также захватчики нанесли пять ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101 / Х-555 и Х-59.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

В Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть затруднено из-за широкого применения оккупантами средств РЭБ.

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