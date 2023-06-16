За прошедшие сутки враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил более 80 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Сегодня, 16 июня, ночью российские оккупанты запустили два БПЛА "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила вражеские объекты.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине - задействовала два иранских ударных БпЛА типа Shahed. Все дроны уничтожены противовоздушной обороной", - говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также за прошедшие сутки захватчики нанесли пять ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101 / Х-555 и Х-59. Кроме того, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура на Херсонщине", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В то же время, Командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook сообщило, что ночью 16 июня противовоздушной обороной были уничтожены два иранских ударных беспилотника Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.

"Также за минувшие сутки защитники неба уничтожили вражеский ударный БПЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один БПЛА не установленного типа", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что авиацией Воздушных сил за минувшие сутки было совершено до десяти групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 16 июня, Генштаб заявил, что за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов. Также украинскими войсками уничтожено было 20 иранских ударных беспилотников типа "Shahed-131/136", беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и еще три разведывательных БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, четыре района сосредоточения личного состава и военной техники противника, три склада боеприпасов и семь артиллерийских подразделений на огневых позициях.

С начала полномасштабного вторжения ликвидированы уже 217 910 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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