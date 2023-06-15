Поэтому российские оккупанты отчаянно борются на фронте сейчас.

РФ пытается отчаянно бороться перед лицом большого контрнаступления Украины. Поражение в этой битве в конечном итоге будет означать поражение в войне.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "NBC News". По его словам, вес украинского контрнаступления крайне велик.

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине – я бы сказал, фактически означает проиграть войну", - отметил он.

По словам президента, он постоянно находится в контакте с военными - новости с фронта "в целом положительные, но очень сложные".

Как отмечает издание, интервью с Зеленским состоялось через несколько дней после начала контрнаступления. Он может стать решающим не только в контексте деоккупации украинских территорий, но и для сохранения поддержки партнеров.

Контрнаступление ВСУ - новости с фронта

Сегодня утром сообщалось, что контрнаступление украинских сил продолжается сейчас на Бердянском и Бахмутском направлениях. Впрочем, в ISW утверждают, что украинские силы продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях и добились успехов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировали, что в ходе осуществления наступательных операций Силы обороны уже уволили более 100 километров квадратных украинской территории от российских оккупантов.

Вечером Генштаб сообщил, что российские оккупанты безуспешно пытаются наступать, однако украинские защитники и защитницы в эти сутки отбили вражеские атаки на четырех направлениях. Сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои.

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