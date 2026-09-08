Россия установила новый крайний срок по захвату Донбасса, – Палиса

Заместитель руководителя Офиса президента Украины отметил, что Россия уже 15 раз переносила сроки выхода на границы Донецкой области.

Россиянам на протяжении многих лет не удается добиться ни одного оперативного успеха в Донецкой области, сообщил заместитель главы Офиса президента Павел Палиса в Facebook.

В частности, Палиса отметил, что Россия уже 15 раз переносила сроки выхода на границы Донецкой области.

По его словам, теперь Россия установила новый дедлайн.

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"Политическое руководство России стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сдвинуть крайний срок до 31 марта 2027 года", – написал Палиса.

Он добавил, что в воскресенье, 6 сентября, украинские военные подробно обсуждали планы противника и причины, по которым они годами остаются на бумаге, со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"За те продвижения на фронте, которые удается добиться россиянам, они платят высокую цену – сотни убитых и раненых солдат на квадратный километр", – констатировал заместитель главы Офиса президента Украины.

Он рассказал, что отдельно речь шла о воздушных атаках России на Украину:

"Новый вызов – реактивные дроны. И здесь у россиян снова нет ни одного собственного технологического прорыва: ни конструкция, ни двигатель не являются их разработками. Они ничего не разработали – взяли готовое у тех, кто им это передал. И мы прекрасно знаем, кто именно".

Палиса отметил, что перехватчики уже в строю, решения будут приняты, и украинские города удастся защитить.

"Нам никогда не было легко. Мы научились воевать в условиях дефицита и дальше выстоим. Но объем помощи партнеров напрямую конвертируется в спасенные жизни – и военных, и гражданских. Поэтому вместе с партнерами, единым фронтом, мы должны продолжить защиту нашего общего будущего", – подытожил заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Планы РФ в отношении Донецкой области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным FT, спецпосланцы Трампа привезли в Киев обновленные версии предыдущих документов, направленных на обеспечение мира в Украине. Издание отметило, что ключевым вопросом является территория Донбасса, остающаяся под контролем Украины, на которую Россия претендует как на свою, но до сих пор не смогла захватить. Добавляется, что восточный регион Украины, 75% которого находится под контролем России, является "красной линией" для Зеленского. Президент Украины настаивает, что Украина никогда не отдаст эту территорию или любую другую территорию, которую занимают войска РФ.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что российские оккупанты постепенно будут захватывать агломерацию, которую продолжают удерживать Силы обороны в Донецкой области. Дикий не исключил, что к весне 2027 года России, возможно, удастся захватить четыре города Украины, которые удерживают под своим контролем Силы обороны Украины. В то же время он добавил, что к этому моменту у РФ просто закончится пехота, способная наступать или даже удерживать позиции. Тогда может встать вопрос, есть ли у россиян шанс удержать все захваченные территории Украины.

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