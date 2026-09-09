Россия приближается к 'поясу крепостей' Донбасса, – CNN

Украинские военные опасаются, что Москва готовит почву для будущего наступления.

Ситуация на востоке Украины меняется не в пользу Киева. Российские войска продолжают медленно продвигаться в направлении Славянска и Краматорска – городов, которые вместе с Дружковкой и Константиновкой формируют так называемый "пояс крепостей" украинской обороны, пишет CNN.

Краматорск, который долгое время был важным тыловым центром для украинских военных, все чаще оказывается под российскими ударами. По словам пресс-секретаря 93-й механизированной бригады Ирины Рыбаковой, атаки происходят десятки раз в день.

"Атаки происходят десятки раз в день. Пострадали десятки автомобилей, коммунальных зданий, жилых домов, административных зданий и гаражей. Они просто поджигают все", – рассказала она.

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По ее словам, утром и вечером улицы города почти опустели. Днем люди также стараются передвигаться как можно осторожнее из-за постоянной угрозы ударов беспилотников.

"Они могут нанести удар в любой момент", – отметила Рыбакова.

Россия постепенно разрушает "пояс крепостей"

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что быстрый российский прорыв пока маловероятен. В то же время ситуация постепенно меняется в пользу Москвы.

Российские войска проводят инфильтрационные операции и медленно продвигаются к Славянску и Краматорску, а также в районе Константиновки.

По оценке Института изучения войны, в августе российские силы продвинулись или проникли примерно на 124 квадратных километра украинской территории. Это около четверти площади, которую Россия захватила за тот же месяц в прошлом году.

Несмотря на медленные темпы, Москва постепенно создает угрозу для украинского "пояса крепостей" – цепи укрепленных промышленных городов, которые являются основой обороны Донбасса.

Константиновка, самый южный элемент этого пояса, фактически утратила значение как украинский опорный пункт. Российские войска почти год пытались захватить город, а его инфраструктура подверглась значительным разрушениям.

Подобный сценарий Россия уже применяла в других городах. Бахмут российские войска штурмовали около девяти месяцев, а Покровск – почти два года. К моменту установления контроля над ними города были в значительной степени разрушены, а их прежняя стратегическая ценность для Украины существенно снизилась.

Москва готовит поле для наступления

Военные аналитики считают, что российские силы не просто пытаются продвинуться к украинским позициям, а систематически разрушают логистику и оборонную инфраструктуру.

По словам аналитика Института изучения войны Дженни Олмстед, Россия создает условия для будущего наступления на Славянск:

"Они создают условия и готовят поле боя для наступления на Славянск".

Российские удары затрудняют снабжение украинских подразделений на передовых позициях и в самих городах. Особенно сложной является ситуация вокруг Доброполья.

Полицейский спецподразделения "Белые ангелы" Геннадий Юдин рассказал, что правоохранители уже не могут напрямую заезжать в Доброполье и прилегающие села для эвакуации гражданских.

"Военные эвакуируют людей пешком, а наши ребята забирают их примерно в 10 километрах от Доброполья – это самое близкое место, до которого мы можем подойти", – сказал он.

По его словам, территория заминирована, а количество российских беспилотников делает передвижение чрезвычайно опасным.

Украина теряет преимущество, которое имела весной

Изменение ситуации в Донецкой области контрастирует с весной, когда Украина в ряде районов освобождала больше территории, чем теряла.

Сейчас российские войска имеют инициативу на многих участках восточного фронта. В то же время их продвижение остается чрезвычайно медленным и сопровождается значительными потерями.

По оценкам западных разведывательных служб, российская армия может терять около 40 тысяч военнослужащих в месяц.

Для Украины ключевой задачей остается удержание городов "пояса крепостей". Их географическое расположение, транспортные пути и укрепления создают барьер перед менее защищенными территориями на западе.

Если России удастся прорвать эту оборонительную линию, ее войска потенциально получат возможность продвигаться вглубь Украины значительно быстрее.

Между тем в Краматорске еще остаются мирные жители. Однако из-за усиления ударов город постепенно теряет роль безопасного тыла. Рыбакова говорит:

"Здесь ежедневно обстреливают. Управляемые бомбы, мощный шквал, по восемь за раз".

По ее словам, российские военные недавно разрушили дом, в котором она раньше жила.

"Мы переехали оттуда несколько месяцев назад, и сейчас он там полностью разрушен", – сказала она.

Битва за Донбасс – последние новости

Как сообщал УНИАН, российские войска постепенно приближаются к ключевым городам Донецкой области, а осенью на этом направлении могут начаться одни из самых ожесточенных боев года. Для нового командования ВСУ это станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

По данным военных аналитиков, российские подразделения уже находятся менее чем в 15 километрах от Славянска и Краматорска. Оба города подвергаются все более интенсивным ударам беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

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