Зеленский: Донбасс – это вопрос этой войны

Глава государства отметил, что за последние 10–12 месяцев Украина стала сильнее на поле боя, и это дает шанс на поиск дипломатического урегулирования войны.

Удерживаемые позиции на Донбассе – это форпост Украины во многих вопросах. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Киеве со специальными представителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

"Вопрос Донбасса – это же вопрос... При всем уважении к нашим гражданам, которые живут на Донбассе или вынужденно уехали оттуда... Вопрос Донбасса – это не вопрос только Донбасса. Я считаю – это вопрос этой войны. Войны как за выживание, так и на изнурение. И это территориальный вопрос, который является целью российской стороны. И, кстати, понятно, что он является таким форпостом Украины во многих вопросах", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина укрепила свои позиции на поле боя, в частности, на востоке.

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"Там, где враг активен. Там, где он увеличил личный состав. Там, где, как я считаю, после выборов в России будет мобилизация исключительно для этого направления. То есть там решается много геополитических вопросов. Реально", – сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, украинские защитники молодцы, потому что дают возможность для дипломатии.

"Без сильной позиции на поле боя, сильной украинской позиции, – будут только ультиматумы. А так сегодня возможна дипломатия. И мы действительно за последний год, именно не за 26-й, а именно за последний год, я считаю, за 10–12 месяцев стали сильнее", – заявил Зеленский.

Отдельно он отметил, что приближение зимы – это большой вызов.

В этой связи он затронул и вопрос о необходимости привлечения дополнительных финансовых средств для Украины.

"Вы знаете, это серьезный вызов, дефицит – средства нужны на все: и для наших военных, и на гуманитарные нужды, и на производство средств защиты. То есть все эти вопросы очень актуальны", – сказал Зеленский.

Битва за Донбасс

Как сообщал УНИАН, Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что именно он советовал Владимиру Зеленскому не соглашаться на передачу Донбасса России, ведь это дало бы Москве приз, который ее армия не смогла завоевать.

Буданов прогнозирует, что возобновление переговоров в сентябре не принесет скорого прекращения войны, ведь Россия готовит новую зимнюю кампанию ударов. Несмотря на это, он убежден, что переговорный процесс рано или поздно даст результат, ведь "воевать всю жизнь невозможно".

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