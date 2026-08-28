Россия захватит Донбасс: WELT раскрыл, когда это произойдет и что будет дальше

Кремль не пойдет на серьезные переговоры о прекращении войны до полного захвата Донбасса. Но Донбасс – это промежуточная, а не конечная цель.

Россия может оккупировать Краматорск и Славянск уже в начале 2027 года. Об этом сообщает WELT со ссылкой на данные европейской разведки.

Издание отметило, что в настоящее время Украина контролирует чуть менее пятой части Донецкой области. И, по мнению журналистов, вопрос стоит не в том, способна ли Россия захватить эту территорию, а в том, когда это произойдет. По данным разведки, на которую ссылается издание, это может произойти уже в 2027 году. Впрочем, как отмечается, цена этого захвата может быть огромной.

По данным издания, РФ уже потеряла около 1,4 млн солдат, из них 450 погибших и почти миллион раненых.

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Журналисты указали, что хотя темпы наступления РФ и замедлились, однако назвать это стабилизацией нельзя. Поскольку с тактической точки зрения ситуация для Сил обороны в некоторых регионах даже ухудшается.

Помочь РФ ввести свои войска в Краматорск и Славянск, по мнению аналитиков, может объявление мобилизации. Отмечается, что российский Генштаб ожидает пополнения армии через 4 месяца после начала мобилизации.

По мнению экспертов, ключевой стратегией РФ может стать попытка нарушить украинскую логистику в этих городах, что значительно сократит сроки, в течение которых Силы обороны смогут удерживать эти населенные пункты.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, Кремль вряд ли пойдет на серьезные переговоры о завершении войны до полного захвата Донбасса. В то же время эксперты отметили, что этот регион может стать лишь промежуточной целью оккупантов.

"Донбасс – это промежуточная, а не конечная цель. Целью России остается вовлечение Украины в свою сферу влияния; по данным украинской разведки, уже существуют планы дальнейших действий в отношении Николаева, Херсона и Одессы, хотя и без конкретных дат", – считает военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Ситуация на фронте: другие важные новости

О том, что РФ может уже к концу года дойти до окраин Краматорска и Славянска, ранее сообщали и украинские командиры в комментарии Baltic Sentinel. Журналисты отмечали, что это произойдет, если Украина не направит в регион дополнительные силы.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский отметил, что РФ спешит, чтобы успеть зайти в населенные пункты Донбасса до наступления осенней непогоды и падения "зеленки".

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