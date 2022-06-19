Отмечается, что Россия принудительно вывезла на свою территорию "миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки".

Верховная Рада Украины обратилась в Организацию Объединенных Наций о недопустимости усыновления похищенных украинских детей в российских семьях.

За это решение проголосовали 309 народных депутатов.

Речь идет о Постановлении об обращении ВР к Комитету ООН по правам человека, Комитета ООН по правам ребенка, Международного суда ООН в Гааге, Верховного комиссара по делам беженцев ООН о нарушении Российской Федерацией международных договоров и конвенций и о недопустимости передачи детей-граждан Украины, похищенных и принудительно вывезенных в государства-агрессора, других стран или в пределах оккупированных территорий Украины, в семьи российских граждан (№7450).

В своем обращении ВР требует безотлагательно прибегнуть к решительным шагам для защиты детей-граждан Украины с целью недопущения передачи этих детей, похищенных и принудительно вывезенных в государства-агрессора, других стран или в пределах оккупированных территорий Украины, на усыновление в семьи российских граждан; возвращения детей на территорию, подконтрольную Украине.

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления отмечается, что, пренебрегая всеми нормами международного права, Россия депортировала на свою территорию "миллионы граждан Украины, среди которых есть дети, в том числе дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки".

Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия вывозит украинцев с оккупированных территорий, чтобы они забыли об Украине и не могли вернуться.

В частности, как отметил президент, в РФ вывезено более 200 тыс. украинских детей.

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