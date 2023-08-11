Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель - аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на оружие для ВСУ.

Сеть ОККО и Фонд "Вернись живым" передали подразделениям теробороны первую партию оружия - 200 крупнокалиберных пулеметов, которые закуплены благодаря инициативе "ОКО за ОКО 2. вооружим ТрО до зубов".

"Комплектация крупнокалиберными пулеметами – это только первый из этапов в рамках этого проекта, далее на очереди - 300 минометов и 100 автоматических гранатометов. Инициатива продолжается, остальное оружие в процессе – сообщил СЕО ОККО Василий Даниляк. - Спасибо всем нашим клиентам, которые переходят на топливо марки Pulls, и надо отметить, очень активно переходят. Уверен, уже в ближайшее время аккумулируем всю необходимую сумму и полностью закроем насущную потребность сил ТрО в этих видах вооружений".

Проект стартовал в апреле 2023 года. Его цель - аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на 200 пулеметов калибра 12,7 мм, 300 минометов калибра 82 мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40 мм. Этого оружия хватит, чтобы обеспечить в надлежащих объемах всю 31 бригаду ТрО, которая защищает Украину. Сейчас собрано около 60% от необходимой суммы.

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"С помощью этих крупнокалиберных пулеметов мы можем поражать противника на достаточно дальнем расстоянии, настолько, что он не имеет возможности поразить нас, – комментирует командир пулеметного расчета с позывным "Фанат". - В частности, на расстоянии до 800 метров мы можем обезвреживать не только вражескую пехоту, но и легкую бронетехнику, а также воздушные цели на низкой высоте, подавлять огневые точки, опорные пункты противника".

"Благодаря коллаборации фонда и компании, бригады территориальной обороны усиливают свои огневые способности на поле боя новым оружием. Это уже второй наш совместный с ОККО проект, который работает на победу. Сейчас мы вместе вооружаем до зубов наши силы территориальной обороны. А перед тем усилили ВСУ беспилотными разведывательными комплексами "ШАРК", – комментирует директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Как сообщалось," ОКО за ОКО "– это совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда" Вернись живым", в рамках которой с каждого литра горючего Pulls, проданного на заправках ОККО, перечисляется по 1 гривне на нужды ВСУ. Поддержать проект также можно, переведя донат на спецсчет инициативы: https://okozaoko.okko.ua.

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