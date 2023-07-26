Каждый разведкомплекс состоит из 2-х беспилотников с качественными видеокамерами.

Сеть ОККО и Фонд "Повернись живим" на днях передали еще 3 разведкомплекса "ШАРК" военным, средства на производство которых удалось аккумулировать благодаря совместной инициативе "ОКО ЗА ОКО".

На этот раз комплексы получили 44 отдельная артиллерийская бригада, одно из разведывательных подразделений Сил Обороны, которое сейчас работает на Юге, и 190 учебный центр ВСУ. Так, по состоянию на сегодняшний день на передовой уже работает 14 разведкомплексов. Еще 11 уже закуплены и готовятся к передаче.

При поддержке "ШАРКов" на передовой уничтожено много вражеской техники на тысячи миллионов долларов, среди них самоходные пусковые установки БУК-М2, БУК-М3, буксированные артиллерийские пушки разных типов, САУ, танки, крайне редкая вражеская РЛС "Ястреб АВ" и т.д.

Видео дня

Каждый разведкомплекс состоит из 2-х беспилотников с качественными видеокамерами, способными осуществлять трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч, пусковой установки -катапульты, а также наземной станции управления, интегрированной в проходное авто.

Кроме того, в рамках инициативы закуплены 25 дополнительных бортов для быстрой замены потерь на передовой. 10 из них уже передано производителем "Укрспецсистемс".

Напомним, "ОКО ЗА ОКО" – это совместная инициатива ОККО и "Повернись живим", которая проходила с 1 ноября 2022 года по 10 апреля 2023 года. В частности, с каждого литра топлива Pulls, проданного на заправках ОККО, в этот период по 1 гривне перечислялось на "ШАРКИ". Сейчас компания и фонд по аналогичной механике работают уже со второй инициативой – "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів". На сегодняшний день 50% от необходимых 400 млн грн на вооружение бригад территориальной обороны уже аккумулировано.