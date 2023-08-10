Защитникам Украины, которые длительное время находятся на передовой, физиологически необходимо восстановление, подчеркнул активист.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и ряды военнослужащих еще должны пополнить сотни тысяч человек.

Некоторые воины год-полтора находятся на передовых позициях, им физиологически нужно восстановление, рассказал глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "РБК-Украина".

"...А чтобы это сделать, их надо в этих окопах кем-то заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать", - отметил волонтер. Активист добавил, что Украина за 1,5 года потеряла безвозвратно или из-за ранения очень большое количество мотивированных и подготовленных людей, которые имели боевой опыт.

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"...Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года воюет и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь, который есть, выбивает людей, по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыплются. И это сейчас тотальная проблема", - добавил Чмут.

Мобилизация 2023 - сегодня об этом стоит знать

В Украине в день полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года, начало действовать военное положение, а впоследствии власти объявили проведение всеобщей мобилизации. И военное положение, и мобилизацию в Украине уже несколько раз продляли.

27 июля Верховная Рада снова приняла продление срока действия всеобщей мобилизации и военного положения на 90 дней - до 15 ноября включительно.

По сведениям Европейской Бизнес Ассоциация, по состоянию на конец июля в Украине в большинстве региональных компаний в рядах армии находились до 20% от военнообязанных сотрудников.

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