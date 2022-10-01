Украинская артиллерия продолжает блокировать единственный оставшийся путь отхода российских сил на дороге Кременная-Торское.

Украинские защитники отвоюют Лиман, где, по словам самих кремлевских пропагандистов, группировка ВС РФ попала в "оперативное окружение", Донецкой области в течение следующих 72 часов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В свою очередь, российская сторона заявляла 30 сентября о том, что оккупанты по-прежнему контролируют одну из дорог до Торского, тогда как ВСУ перекрыли дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Видео дня

В то же время, судя по опубликованным видео, украинская артиллерия достигает огнем бегущие части подразделений врага на пути к Торскому.

По словам тех же военных блогеров, украинская артиллерия продолжает блокировать единственный оставшийся путь отхода российских сил на дороге Кременная-Торское.

Многие пропагандисты утверждали, что уход русских из Лимана напоминает по своей хаотичности отступление из Балаклеи Харьковской области.

Российское командование они критиковали за отсутствие артиллерийской поддержки. По их словам, ВС РФ обстреливают Николаевскую область, а не помогают обороне Лимана.

Лиманский "котел" - что известно

Еще несколько дней назад западные аналитики заявляли, что ВСУ, похоже, намерены окружить российские силы в Лимане Донецкой области. Это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска

Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области.

По последним данным, ВСУ, вероятно, практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие русские войска в районе Дробышево-Лиман.

Российские пропагандисты в своих соцсетях подтверждают, что их группировка "в оперативном окружении" и что захватчики ведут "круговую оборону".

В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в войне с Украиной уже более 59 тысяч своих бойцов и тысячи единиц техники.

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