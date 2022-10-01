Также бойцы показали брошенную россиянами военную технику.

Украинские защитники показали текущую ситуацию в Лимане, где, по словам самих рашистских блогеров, произошло "оперативное окружение" ВС РФ.

Ролик с передовой публикует Радио Свободы.

На отснятых бойцами кадрах украинские силы продвигаются лесополосами, а на фоне звучит запись с призывом к врагу сдаваться в плен.

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"Военнослужащие ВС РФ, Силы обороны Украины захватили Лиман, дальнейшее сопротивление не имеет смысла - вы окружены... Помните, своей власти вы не нужны, для них вы - пушечное мясо, вы нужны своим родным дома", - говорит женский голос на записи.

Российским войскам посоветовали выйти на ближайшую дорогу или населенный пункт, сложить оружие и дождаться представителей Вооруженных сил Украины с поднятыми руками и сдаться в плен.

Также бойцы показали брошенную россиянами военную технику.

Лиманский "котел" - что известно

Еще несколько дней назад западные аналитики заявляли, что ВСУ, похоже, намерены окружить российские силы в Лимане Донецкой области. Это позволит защитникам угрожать позициям РФ вдоль западной границы Луганской области и в районе Северодонецка-Лисичанска

Бойцы взяли все пути под огневой контроль, поэтому у россиян мало шансов повторить массовый уход с позиций, как это было в Харьковской области.

Накануне ВСУ практически завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали критически важные наземные коммуникации, поддерживающие русские войска в районе Дробышево-Лиман. По подсчетам Института изучения войны, бойцы могут отвоевать населенный пункт в ближайшие 72 часа.

Российские пропагандисты в своих соцсетях подтверждают, что их группировка "в оперативном окружении" и что захватчики ведут "круговую оборону".

В России ситуацию в Лимане для себя называют "чрезвычайно сложной".

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